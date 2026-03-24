광진구, 예산에 주민 목소리 담는다…주민참여예산 공모

4월 17일까지…생활 속 아이디어 구정 반영

“구민의 소중한 제안, 실제 사업으로 이어지도록”

이미지 확대 김경호 서울 광진구청장.

광진구 제공

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서울 광진구가 구민의 생활 속 아이디어를 구정에 직접 반영하기 위한 ‘예산편성을 위한 주민참여예산 공모’를 한다고 24일 밝혔다.주민참여예산제는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여해 다양한 의견을 반영함으로써 지방재정의 투명성과 효율성을 높이기 위한 제도다. 이번 공모는 3월 23일부터 4월 17일까지 진행된다. 광진구정에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.제안 대상은 주민편익 증진 및 지역발전에 기여하는 사업으로, 일반사업의 경우 5000만원 이하 단년도 사업이어야 하며 단순 행사성 사업이나 특정단체 지원 목적의 사업은 제외된다.신청된 제안은 사업부서의 적정성 검토를 거쳐 ▲주민참여예산위원회 분과별 심의 ▲전체 위원회 심의를 통해 최종 선정된다.김경호 구청장은 “현장에서 체감하는 구민의 의견이야말로 가장 실효성 있는 정책의 출발점”이라며 “구민의 소중한 아이디어가 광진의 내일을 바꾸는 실제 사업으로 결실을 볼 수 있도록 적극 반영해 나가겠다”고 말했다.서유미 기자