“청년안심주택 기부채납활용” 노원구 상계10동 주민센터 확장 이전

청년안심주택 기부채납시설로 이전

이미지 확대 서울 노원구 상계10동 주민센터 청사가 이전할 청년안심주택.

노원구 제공

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서울 노원구는 상계10동 청사를 확장 이전해 오는 6월 개청한다고 24일 밝혔다.기존 청사는 준공 후 36년이 지난 노후 건축물로, 연면적이 625㎡에 불과해 공간 부족 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 특히 주민자치 활동과 문화복합 기능이 강조되는 최근 흐름에 대응하기에는 물리적 한계가 있었다.상계10동은 구의 다른 동에 비해 인구가 적은 편이나, 동 관할구역이 대부분 아파트단지로 가득 들어차 있어 마땅한 이전 공간을 찾기도 쉽지 않았다. 구는 문제를 기부채납으로 해결했다. 최근 공사를 마무리한 청년안심주택이 대상지다.가장 먼저 눈에 띄는 것은 공간의 ‘확장’과 ‘재배치’다. 신청사의 면적은 1419㎡로 현청사의 2배가 넘는다. 새로 확보한 공간은 주로 주민 편의를 위해 활용된다. 민원 업무를 위해 찾은 주민들의 대기 공간을 개선하는 한편 주민자치 공간 역시 개별 강의실보다 교류와 체류를 강조한 소통 중심의 복합공간으로 구성한다는 계획이다.특히 주민자치 활동 공간의 개선에 주안점을 뒀다. 옥탑 층에 따로 있던 주민자치회실, 협소했던 자원봉사캠프, 별도 공간이 없었던 똑똑똑 돌봄단이 각각 같은 층에서 새로운 보금자리를 마련한다.또 구는 향후 월계3동 주민센터가 광운대역세권 개발의 공공부지로, 공릉1동 주민센터가 공릉동 역세권 활성화사업 공간으로 각각 이전을 추진하고 있다.오승록 구청장은 “주민과의 가장 밀접한 접점으로서 동 청사가 갖는 의미가 남다른 것에 비해 기존의 환경은 변화하는 행정과 자치활동의 눈높이를 충족하기 어려웠다”며 “새로운 공간에서 새로운 동네를 만들어가는 구심점이 될 수 있도록 꼼꼼하게 조성하겠다”고 말했다.서유미 기자