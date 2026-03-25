서울서 스트레스 가장 낮은 도시는 중랑

체감도 4.55점… 1년 새 0.45점 뚝

‘사랑넷’이 주민 유대감 강화 기여

2026-03-25 20면

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서울 중랑구는 ‘서울에서 가장 스트레스가 낮은 도시’ 1위에 올랐다고 24일 밝혔다.‘2025 서울서베이’ 결과, 일상 스트레스 체감도 4.55점으로 자치구 중 최저치를 기록했다. 서울시 평균이 전년 대비 0.27점 상승한 것과 달리, 중랑구는 0.45점 감소하며 상반된 흐름을 보였다.‘지역사회 소속감’ 부문에서도 서울시 자치구 중 3위를 기록했다. 세부 항목에서는 ▲서로 알고 지내는 편 ▲이웃 간 소통 ▲어려운 일이 있으면 서로 도움 ▲지역의 각종 행사 참여 등 항목에서 고르게 높은 평가를 받았다. 40만 구민이 서로를 돕는 복지 네트워크 ‘중랑 동행 사랑넷’이 유대감을 강화하는 데 크게 기여했다는 분석이다.생활밀착형 공간 확충도 원인으로 꼽았다. 구는 2018년 이후 동주민센터 5곳을 복합청사로 조성해 행정·복지·커뮤니티 기능을 통합하고 마을활력소 등을 통해 주민 공동체 활동 기반을 마련해 왔다. 류경기 구청장은 “서로를 아끼고 배려하는 공동체 문화가 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 구민과 함께 살기 좋은 중랑을 만들어 가겠다”고 밝혔다.유규상 기자