지역 상권 살린 관악 상품권

‘사랑’ ‘땡겨요’ 누적 2584억원

페이백·공공 배달서비스 호평

2026-03-25 21면

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서울 관악구가 지난 2월 발행한 상반기 ‘관악사랑상품권’과 ‘관악땡겨요상품권’이 지역 상권에 활력을 불어넣고 있다고 24일 밝혔다. 2020년 1월 시작된 ‘관악사랑상품권’과 2024년 12월 도입된 배달 전용 ‘관악땡겨요상품권’은 지금도 완판 행진 중이다. 관악사랑상품권은 2519억원, 관악땡겨요상품권은 65억원이 발행되면서 누적 발행 규모가 2584억원에 이른다.구는 상품권 이용 활성화를 위해 다양한 노력을 기울이고 있다. 지난해부터는 관악사랑상품권 결제 시 다음 달 사용 금액의 일부를 돌려주는 ‘페이백 이벤트’를 진행하고 있다.성과는 수치로 나타났다. 땡겨요상품권 주문 건수는 지난해 1월 1만 6695건에서 올해 4만 5586건으로 173% 증가했고 주문 금액은 지난해 1월 3억 8700만원에서 올해 11억 7700만원으로 204% 증가할 만큼 폭발적 성장세를 보였다. 청년 1인 가구 비중이 높은 구의 지역적 특성과 공공배달서비스의 편의성이 맞물린 결과로 풀이된다.구는 지난해 ‘공공 배달서비스 시범자치구’로 소상공인과 소비자의 이익을 극대화하는 운영 모델을 제시했다는 평가를 받는다. 관악땡겨요상품권 가맹점 수는 3601곳(자치구 4위), 누적 가입자 수는 약 16만명으로 서울 자치구 중 두 번째로 많다.박준희 관악구청장은 “상품권 운영이 경기 침체 장기화로 어려움을 겪는 소상공인과 가계 부담이 커진 소비자 모두에게 실질적 도움이 되길 바란다”며 “지역 경제의 선순환 구조를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.송현주 기자