용산구, 저소득층 600가구 에어컨 청소 지원 확대

분리 세척·실외기 청소까지 맞춤형 서비스

이미지 확대 용산구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 용산구가 저소득 취약계층의 건강한 여름나기를 돕기 위해 에어컨 청소 지원에 나섰다.용산구는 지난해에 이어 올해도 지역 내 저소득 가구 중 만 65세 이상 어르신 또는 장애인이 있는 가구를 대상으로 에어컨 청소 지원 사업인 ’냉(冷)큼 달려갑니다! 쿨한 돌봄’을 추진한다고 25일 밝혔다.기초지자체 최초로 시행된 이 사업은 올해 지원 대상을 확대해 600여 가구에 서비스를 제공한다. 특히 저소득 보훈대상자 100가구를 별도로 확대 지원할 계획이다.최근 기온 상승으로 에어컨이 필수 가전으로 자리 잡았지만, 거동이 불편한 어르신이나 장애인은 내부까지 청소하기 어려워 건강을 위협받을 수 있다. 이에 구는 신청 가구를 대상으로 에어컨 분리 세척 서비스를 제공하고, 필요 시 실외기 청소와 냉매 주입도 함께 지원한다.박희영 구청장은 “이번 사업이 거동이 불편한 어르신 등 저소득 가구의 전기요금 절감과 건강한 여름나기에 도움이 되길 바란다”며 “보훈가구까지 지원을 확대한 만큼, 앞으로도 사각지대 없는 생활밀착형 복지 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.서유미 기자