강서구, ‘코리아 비즈니스 엑스포’에 아트페어 개최

재외동포 경제인에게 한국 미술 매력 알릴 것서울 강서구가 오는 31일부터 4월 1일까지 코엑스마곡 1층 전시장에서 ‘아트페어’를 개최한다고 26일 밝혔다.
이번 행사는 오는 30일부터 4월 2일까지 코엑스 마곡에서 열리는 ‘2026 한국 비즈니스 엑스포 강서’ 기간 중 역량 있는 신진 작가를 발굴하기 위해 마련됐다.
‘한국 비즈니스 엑스포’는 국내 최대 규모의 한인 경제인 네트워크 행사로, 사단법인 세계한인경제무역협회(이하 월드옥타)가 주관한다. 구는 지난해 서울 지역 기초자치단체 최초로 엑스포 유치에 성공했다.
엑스포 기간 중 전 세계 75개국 156개 지회의 월드옥타 회원, 해외 바이어, 기관 관계자 등 5,000여 명의 국내외 경제인이 강서구를 방문할 예정이다.
이번 아트페어에서는 신진 작가들의 예술작품 총 90여점이 전시되며, 이 중 60여점은 강서구에서 활동 중인 작가들의 작품으로 구성된다.
진교훈 강서구청장은 “이번 아트페어가 엑스포 기간 중 방한하는 해외 바이어와 재외동포 경제인에게 한국 미술의 매력을 알리는 소중한 기회가 되길 바란다“며 ”아트페어를 계기로 지역 미술시장도 더욱 활성화되길 바란다“고 말했다.
서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
강서구가 아트페어를 개최하는 주요 목적은?