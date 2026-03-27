노원구, 제1차 노원복지포럼 개최…사회복지사 인권 조명

통합돌봄 등 복지 환경 변화 대응

2000여 명 종사자 처우개선 지속 추진

이미지 확대 서울 노원구에서 활동하는 사회복지사가 지난해 12월 노원구청에서 열린 통합돌봄 정책포럼에서 참석자와 대화하고 있다.

노원구 제공

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서울 노원구가 사회복지사의 날을 맞아 오는 31일 ‘사회복지사의 인권과 가치’를 주제로 제1차 노원복지포럼을 연다고 27일 밝혔다.이번 포럼은 복지 현장의 다양한 목소리를 정책에 반영하고 사회복지 종사자의 권익을 증진하기 위해 마련됐다. 통합돌봄 시행 등 변화하는 복지 환경에 대응하기 위해 기관 종사자, 공무원, 전문가, 지역주민 등이 함께 참여하는 토론 중심의 참여형 프로그램으로 운영된다.구는 이번 1차 포럼을 시작으로 복지포럼을 연 3회 정례적으로 운영해 일선 현장에서 축적된 사례와 경험을 공유하고 이를 정책으로 환류하는 공론의 장으로 만들어 나갈 계획이다.포럼은 오는 31일 오후 3시부터 노원구청 6층 소강당에서 열린다. 지역 내 공공 및 민간 복지시설 종사자 등 약 180명이 참석할 예정이다.1부에서는 윤귀선 한국사례관리학회 이사가 ‘의미 있는 일로서의 사회복지 가치와 인권 감수성’이라는 주제로 강연을 진행한다. 2부에서는 사회복지 전담 공무원과 종합사회복지관, 장애인시설 종사자들이 생생한 현장 사례를 공유하고 ‘사회복지사의 인권과 가치’를 주제로 자유토론을 이어간다.구는 통합돌봄 시행 등 변화하는 복지 환경에 대응하기 위해 현장의 의견을 듣고 이를 정책에 반영하기 위한 노력을 지속해 오고 있다.오승록 구청장은 “이번 포럼은 복지 현장의 다양한 경험과 의견을 듣는 뜻깊은 자리”라며 “사회복지 종사자의 권익을 보호하고 지역사회 협력 기반을 더욱 강화해 구민이 체감할 수 있는 노원형 복지모델을 만들어 가겠다”고 밝혔다.서유미 기자