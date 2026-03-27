서대문구, 관내 충신교회와 ‘행복한 밥상 2호점’ 운영

민관 협력으로 어르신 급식 지원 및 돌봄 공동체 활성화

이미지 확대 이성헌(오른쪽) 서울 서대문구청장이 지난 26일 행복한 밥상 2호점 운영 활성화를 위해 충신교회와 업무협약을 맺고 있다.

서대문구 제공

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서울 서대문구는 지역 어르신 복지 증진과 꾸준한 급식 서비스 제공을 위해 북가좌2동 충신교회와 ‘행복한 밥상 2호점’ 운영 활성화를 위한 업무협약을 맺었다고 27일 밝혔다.‘행복한 밥상 2호점’은 옛 북가좌2동주민센터에 조성된 복지시설로 무료급식과 여가 프로그램을 제공하는 복합 커뮤니티 공간이다. 이번 협약은 지역 민간기관과의 협력으로 안정적 시설 관리와 지속 가능한 운영 기반을 마련하기 위해 이뤄졌다.협약에 따라 충신교회는 ▲초복·중복·부활절·크리스마스 등 연 4회 각 500여 명을 위한 특식 후원 ▲연중 자원봉사자 지원 및 겨울철 집중 봉사 ▲행복한 밥상 2호점과 인접해 있는 교회 내 휴게공간 및 주차장 일부 제공 등을 추진한다.두 기관은 이번 협약을 계기로 어르신들에게 보다 질 높은 급식 서비스를 제공하고 지역사회 내 돌봄과 나눔 문화를 확산해 나간다는 목표다.전날 구청에서 열린 협약식에서 이성헌 구청장은 “신뢰할 수 있는 지역 기관과의 협력을 통해 어르신 복지를 더욱 활성화할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 민관 협력을 기반으로 한 다양한 복지 모델을 지속해서 확대해 나가겠다”고 밝혔다.서유미 기자