벚꽃은 날리고 일회용품은 없애고…불광천 벚꽃축제서 ‘다회용기 사용 캠페인’

다회용 컵 쓰면 5000원 할인권 증정

이미지 확대 서을 은평구 다회용기 사용 캠페인 체험 프로그램 참여자 모집 홍보물.

은평구 제공

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서울 은평구는 오는 4월 3일과 4일 개최되는 불광천 벚꽃축제 기간에 맞춰 ‘다회용기 사용 캠페인’을 운영한다고 27일 밝혔다.이번 캠페인은 축제 기간 발생하는 일회용품 사용을 줄이고, 주민이 일상에서 다회용기 사용을 직접 체험할 수 있도록 마련됐다.구는 축제 현장과 인근 참여 매장을 연계해 다회용 컵 대여·반납 프로그램을 운영한다. 다회용 컵을 빌린 뒤 반납하면 참여 매장에서 사용 가능한 5000원 할인권이 제공된다. 축제 기간 다회용기 사용 문화 확산을 위해 ‘커피박 씨앗볼 만들기’, ‘텀블러 가방 만들기’ 등 체험형 프로그램도 함께 운영한다.모든 체험 프로그램은 구청 누리집 ‘신청접수광장’에서 사전 신청을 한 후 참여할 수 있다. 모집 기간은 4월 2일까지다. 총 100명을 선착순으로 모집한다.구는 이번 캠페인을 통해 단순 홍보를 넘어 구민이 직접 참여하는 탄소중립 실천 문화를 확산시켜 나간다는 계획이다. 한국환경산업기술원과 협업해 기후에너지환경부 ‘탄소중립포인트 녹색생활 실천 사업’ 참여도 적극 유도할 방침이다. 이 사업은 일상생활에서 다회용기 사용, 전자영수증 발급 등 친환경 행동을 실천하면 실적에 따라 포인트를 제공하는 제도다. 시민 누구나 참여할 수 있다.김미경 은평구청장은 “작은 실천이 모이면 큰 변화를 만들 수 있다”며 “다회용기 사용과 같은 생활 속 실천을 통해 지속 가능한 은평을 함께 만들어 나가겠다”고 말했다.송현주 기자