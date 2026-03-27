주민 위한 ‘비상경제 대책반’ 가동…성북구, 민생 경제 안전망 확대

취약계층 안부확인·에너지바우처 사각지대 발굴

이미지 확대 이승로(오른쪽) 성북구청장이 27일 구청에서 중동 사태 대응 비상경제 대책 회의를 열고 민생경제 안정 대책에 대해 이야기하고 있다.

성북구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성북구가 최근 중동 사태에 따른 국제유가 상승 등 대외 불확실성에 대응하기 위해 ‘비상경제 대응반’을 구성하고 본격 가동에 들어간다고 27일 밝혔다.비상경제 대응반은 부구청장을 단장으로 물가대책반, 소상공인 지원반, 유가 및 에너지 대책반, 취약계층 대책반, 행정지원반 등 5개 반으로 구성돼 상황 종료 시까지 단계별 대응체계를 유지할 계획이다.구는 이달 9일 개최한 비상경제 대책회의의 후속 조치로 이날 오전 ‘중동 사태 비상경제 대책 2차 회의’를 열고 민생경제 안정 방안을 점검했다. 이번 회의는 유가 상승이 생활물가에 미치는 영향을 최소화하고 에너지 취약계층의 부담을 완화하기 위한 대응 방안을 논의하기 위해 마련됐다.구는 최근 국제유가 상승 영향으로 원자재 가격과 물류비 부담이 증가하자 생활과 밀접한 주요 품목 가격을 조사했다. 조사 결과 일부 품목은 전월 대비 하락하는 등 전반적으로 안정세를 보이는 것으로 나타났다.이에 구는 ‘민생물가 종합상황실’을 운영해 바가지요금 및 가격표시제 위반 등 불공정 거래에 대한 지도·점검을 강화한다. 전통시장과 골목상권을 중심으로 생필품 및 개인서비스 물가를 상시 모니터링하고 위반행위 적발 시 과태료 부과 등을 조치할 계획이다.소상공인의 경영 부담 완화를 위해서는 금융기관과 연계해 총 390억원 규모의 저금리 특별융자를 지원한다. 원자재 가격 상승과 물류비 증가 등 현장 애로사항을 접수하기 위한 피해 접수창구(구청 지역경제과)도 운영한다.구는 국제유가 변동에도 대응하고 있다. 주유소 정기 점검을 실시하고 사재기 및 판매 기피 행위 신고센터를 운영한다. 공공기관 차량 5부제를 시행하고 에너지 바우처 사각지대 발굴을 강화하는 등 에너지 절감 정책도 병행한다.구는 유가 상승에 따른 주민의 유류비 부담 완화에도 힘쓸 계획이다. 구는 올해 총 400억원 규모로 발행된 성북사랑상품권의 활용 범위를 넓히기 위해 주유소의 성북사랑상품권 가맹 참여를 적극 독려하고 있다. 이달 주유소 관계자 간담회를 실시하는 등 유가 상승에 따른 민생 영향 최소화를 위한 선제 대응도 이어왔다.구는 취약계층 보호도 강화한다. 물가 상승으로 생계 부담이 커질 우려가 있는 약 8만명의 저소득층을 대상으로 위기가구 모니터링을 하고 긴급복지 생계비 지원을 늘린다. 중동 사태가 장기화하게 되면 냉방비 특별지원과 복지시설 에너지 비용 지원 등 단계별 추가 대책도 검토할 계획이다.이승로 성북구청장은 “중동발 대외 리스크가 물가 상승 등으로 이어지며 민생 부담이 커질 수 있는 만큼 구민 생활 안정과 지역경제 보호를 위해 현장 중심의 실질적인 대응을 추진하겠다”며 “소상공인과 취약계층의 부담을 줄이고 구민들이 체감할 수 있는 민생 안정 대책을 계속 마련해 나가겠다”고 말했다.송현주 기자