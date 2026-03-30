메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

금천 “봄나들이 부설주차장 이용하세요”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김동현 기자
김동현 기자
수정 2026-03-29 23:44
입력 2026-03-29 23:44

현대테라타워가산DK 30면 추가
쇼핑몰 등 26곳 1135면 운영 중

이미지 확대
금천구와 주차장 개방사업 협약을 체결해 개방된 가산동 지식산업센터 현대테라타워가산DK 주차장. 금천구 제공
금천구와 주차장 개방사업 협약을 체결해 개방된 가산동 지식산업센터 현대테라타워가산DK 주차장.
금천구 제공


서울 금천구는 야외활동이 많아지는 봄철 주민들이 이용할 수 있는 부설주차장 26곳 1135면을 개방해 운영 중이라고 29일 밝혔다.

구는 최근 가산동 현대테라타워가산DK와 부설주차장 개방사업 협약을 체결해 4월 1일부터 주차장 30면을 추가로 사용할 수 있게 됐다. 이곳을 포함해 구는 현재 대형쇼핑몰 7곳 330면, 지식산업센터 12곳 390면, 학교 1곳 20면, 아파트, 일반 건축물 등 6곳 395면 등의 주차장을 개방해 운영하고 있다.

다만 부설주차장마다 개방 일자와 시간이 다를 수 있어 이용하기 전 금천구청 홈페이지나 각 부설주차장에 게시된 현수막 또는 팻말을 통해 개방 정보를 확인해야 한다.

구와 민간 부설주차장 개방사업 관련 협약을 체결한 건물주(관리자)는 주차차단기 설치, 바닥공사, 폐쇄회로(CC)TV 설치 등 주차장 시설개선비 보조금 지원과 운영수익금 보전 혜택 등을 받을 수 있다.



구 관계자는 “주차공유 개방사업은 기존 부설주차장 시설을 활용해 지역의 주차난 완화에 기여할 수 있는 사업으로 지속적으로 확대해 갈 예정”이라며 “주차공유 문화 확산으로 민·관의 신뢰 관계가 더욱 강화되길 바란다”라고 밝혔다.

김동현 기자
2026-03-30 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
금천구가 현재 개방 운영 중인 부설주차장 총 면수는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기