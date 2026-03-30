서초, 중동 사태 ‘비상경제 대응 전담반’ 가동

“민생 안정·지역경제 피해 최소화”

소상공인 피해 접수 창구 등 운영

지역상품권 발행 새달로 앞당겨

이미지 확대 서초구청사 전경.

서초구 제공

2026-03-30 21면

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서울 서초구는 중동 정세 불안에 따른 유가 상승과 원자재 가격 변동 등 대외 경제 불확실성에 대응하기 위해 ‘비상경제 대응 전담반 태스크포스(TF)’를 가동한다고 29일 밝혔다.구 비상경제 대응 전담반 TF는 부구청장이 단장을 맡아 일자리경제과를 중심으로 운영되며, 관련 부서와 유관기관, 서울시 비상경제 대응 전담반 TF와 긴밀한 협조 체계를 유지할 방침이다. 구는 민생·물가 안정반, 에너지 대응반, 취약계층 보호반, 상생협력 지원반을 구성해 지역 경제 안정화에 집중할 계획이다. 구청 일자리경제과, 서초구상공회, 서초 AICT 운영센터 등 3곳에서 ‘소상공인 피해 접수 창구’를 운영하고, 생활필수품 가격 추이와 종량제 봉투 사재기 징후 등을 모니터링한다.70억원 규모의 서초사랑상품권 발행은 당초 예정됐던 5월 초에서 4월 1일로 앞당긴다. 중·소상공인 자금난 해소를 위해 신한은행, 하나은행, 우리은행, 국민은행, 새마을금고 등과 협력해 총 487억 5000만원 규모의 저금리 대출도 진행한다.또 독거노인과 중증장애인 등 돌봄 공백 우려가 큰 대상자에 대한 지원을 강화하고 위기 징후가 확인된 가구에 대해서는 긴급복지, 식료품 지원, 에너지 바우처, 민간 후원 연계 등 맞춤형 지원을 실시한다. 비상 상황 발생 시 대체 인력과 긴급 연락망도 가동할 예정이다.전성수 구청장은 “TF를 중심으로 분야별 대응 체계를 강화해 구민 생활 안정과 지역 경제 피해 최소화에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자