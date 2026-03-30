‘아이키우기 좋은 광진’ 어린이집 급식 지원 확대

아침·저녁 급식비 지원 확대

이미지 확대 김경호 서울 광진구청장이 어린이집에서 동화 구연을 하고 있다.

광진구 제공

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서울 광진구가 어린이집 급식 지원 확대를 중심으로 보육환경 개선에 속도를 내고 있다고 30일 밝혔다.구에 따르면, 기존 점심과 간식 중심으로 지원되던 어린이집 급식비에 더해 아침·저녁 급식비를 추가 지원한다. 어린이집 이용 아동 중 아침이나 저녁 급식이 필요한 경우 1식당 최대 2200원 범위 내에서 실비를 지원하는 방식이다.급식 지원과 함께 보육 환경 개선 정책도 병행된다. 광진구는 교사 1인당 담당 아동 수를 법정 기준보다 낮추는 ‘교사 대 아동비율 개선사업’을 추진하고 있다.이와 함께 ‘광진형 어린이집 지원사업’을 통해 어린이집 운영 전반에 대한 지원도 이어간다. 간식비, 특별활동비, 냉난방비, 현장학습 차량 임차비를 지원하고 보육교직원 복리후생비와 장기근속수당 지급 등 처우 개선도 추진하고 있다.김경호 광진구청장은 “아침·저녁 급식비 지원 확대는 부모의 돌봄 부담을 줄이고 아이들의 건강한 성장 환경을 마련하기 위한 정책”이라며 “앞으로도 보육 현장에서 체감할 수 있는 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.서유미 기자