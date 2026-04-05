복지도 ‘골든타임’ 지킨다…관악구가 구한 2만 9000건 위기가구

빅데이터로 ‘위기가구 통합 대응 모델’ 고도화

이미지 확대 서울 관악구 관계자와 관악경찰서 관계자가 지난해 8월 보라매동에서 위기가구 발굴 홍보 캠페인 활동을 하고 있다.

관악구 제공

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서울 관악구가 어려운 이웃에 대한 관심과 협업 체계로 2만 9000여건의 위기가구를 발굴해 1만 4000여건을 복지 서비스로 연계했다고 5일 밝혔다.구는 지난해 ‘관악형 기획조사’로 사회적으로 고립된 1인 가구 3110가구를 발굴하고 기초생활보장이 중단되거나 제외됐지만 여전히 어려움을 겪는 가구를 대상으로 502건의 공적 급여와 복지 서비스를 연계했다.구는 경찰과 소방, 복지관과의 협업으로 ‘현장 신고·위기도 분류·공동 개입·서비스 연계·사후 관리’로 이어지는 5단계 통합 대응 프로세스를 구축했다. 현장 발견 즉시 복지 개입이 가능한 ‘골든타임 복지’로 지난해 총 61가구를 발굴해 49가구(80.3%)를 공적·민간 서비스로 연계하는 성과도 거뒀다. 기존 복지 제도만으로 파악이 어려운 비수급 위기가구 39가구도 선제 발굴해 이 중 29가구를 복지 사업과 연계했다.구는 올해 ‘관악형 위기가구 통합 대응 모델’을 한 단계 더 고도화한다는 방침이다. 빅데이터 기반의 위기가구 발굴 기능을 확대해 상반기까지 단전·단수·공공요금 체납 등 ‘위기 정보’를 기존 47종에서 53종으로 늘린다. 위험 징후 단계부터 대상자를 발굴하는 ‘예측형 복지 체계’를 강화하는 방식이다.구 관계자는 “발굴에서 끝나는 복지가 아니라 발견 즉시 지원으로 이어지는 ‘골든타임 복지’를 실현하는 것이 중요하다”며 “데이터 기반 분석과 민관 협력 강화로 복지 사각지대를 해소하고 누구도 소외되지 않는 ‘함께 행복한 으뜸 공동체’ 관악을 계속해서 만들어 갈 것”이라고 밝혔다.송현주 기자