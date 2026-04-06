용산구, ‘자매도시’ 베트남 지아라이성과 교류협력 추진

이미지 확대 박희영 서울 용산구청장이 지난달 31일 베트나 지아라이성과 교류협력 확대를 위한 업무협약을 맺고 있다.

용산구 제공

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서울 용산구가 지난달 31일 베트남 지아라이성과 교류협력 확대를 위한 업무협약(MOU)을 맺고 자매도시 간 국제교류를 본격 추진한다.이번 협약은 1996년부터 30년간 자매결연을 이어온 베트남 퀴논시와의 우호 관계를 계승·발전시키기 위한 것이다.협약식은 용산구청 대회의실에서 열렸으며, 박희영 용산구청장과 지아라이성 부성장 응우엔 티 탄릭(Nguyễn Thị Thanh Lịch)을 단장으로 한 대표단 및 양 도시 관계자들이 참석했다.양 도시는 이번 협약을 통해 ▲교육·청소년 교류 및 우수학생 유학 지원 ▲경제·문화·예술·관광 분야 협력 증진 ▲의료보건 분야 지원 ▲용산국제교류사무소 운영 및 지원 등 다양한 분야에서 구체적인 협력 사업을 추진할 계획이다.박 구청장은 “이번 협약은 오랜 기간 이어온 베트남과의 교류를 한단계 확장하는 중요한 계기”라며, “양 도시가 보유한 강점과 자원을 바탕으로 주민이 체감할 수 있는 실질적이고 지속 가능한 협력 체계를 만들어 나가겠다”라고 밝혔다.서유미 기자