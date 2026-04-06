강서구, ‘내 아이디어로 만드는 내일’ 주민참여예산 공모

이미지 확대 서울 강서구 제공

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서울 강서구는 내년도 예산에 반영할 ‘주민참여예산 제안사업’ 공모를 오는 5월 29일까지 진행한다고 6일 밝혔다.주민참여예산제는 지역에 필요한 사업을 주민이 직접 제안하고, 구가 이를 예산에 반영하는 제도다. 올해 공모 규모는 총 20억원으로, 지난해 18억원보다 2억원 증액됐다.‘일반 제안’은 지역 불편 해소, 안전사고 예방, 주민 복리 증진 등 구정 전반을 아우르는 사업이 대상이며, 강서구민이라면 누구나 참여할 수 있다.‘주민자치 제안’은 동별 특성을 반영한 생활 밀착형 사업으로 각 동 주민자치회에서 발굴해 제안한다. ‘아동·청소년 제안’은 7세 이상 18세 미만 미래 세대의 참신한 아이디어를 정책에 반영하고자 별도로 편성했다.한편, 지난해에는 155건의 제안이 접수돼, 주민 6736명의 투표와 위원회 심사를 거쳐 총 29건, 총 17억 5720만원의 사업이 확정됐다.진교훈 강서구청장은 “성숙한 지방자치를 실현하기 위해서는 주민의 적극적인 참여가 무엇보다 중요하다”며 “올해는 지난해보다 2억원 증액해 예산을 편성한 만큼, 강서구에 꼭 필요한 아이디어들이 공모를 통해 다양하게 발굴되길 바란다”고 말했다.서유미 기자