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서대문 ‘투명페트병 무인회수기’ 추가 설치

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-04-07 00:56
입력 2026-04-07 00:56

14개 동마다 1대 이상… 총 20대

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서울 서대문구가 현저동 서대문독립공원에 설치한 투명페트병 무인회수기. 서대문구 제공
서울 서대문구가 현저동 서대문독립공원에 설치한 투명페트병 무인회수기.
서대문구 제공


서울 서대문구가 올바른 분리배출 문화 정착을 위해 ‘투명페트병 무인회수기’를 기존 15대에서 20대로 늘린다.

서대문구 관계자는 6일 “14개 모든 동에 1대 이상의 무인회수기가 설치돼 주민들이 집 근처에서 보다 편리하게 이용할 수 있다”﻿고 밝혔다.

추가 설치된 곳은 연희동자치회관, 홍제커뮤니티센터, 북가좌2동주민센터, 신촌청년푸드스토어, 서대문독립공원 등 접근성이 좋은 장소다.

이 기기에 투명페트병을 투입하면 인공지능(AI) 기술이 자동으로 인식해 포인트를 적립해 준다. 스마트폰에 ‘수퍼빈’ 앱을 설치하고 회원가입 후 이용하면 된다. 투명페트병 1개당 10원에 해당하는 10포인트가 적립되고 2000포인트 이상 누적되면 현금으로 환전할 수 있다.



이성헌 구청장은 “무인회수기 설치·운영은 ﻿생활폐기물을 줄이는 실용적 정책”이라며 “이를 통해 자발적 분리배출 문화가 정착되고 자원순환이 활성화되길 기대한다”고 밝혔다.

서유미 기자
2026-04-07 20면
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