2년 연속 ‘우수’ 평가…영등포구, 데이터 활용 주민 편의 증진 선두

행정안전부 공공데이터포털 누리집서 이용

이미지 확대 서울 당산동에 있는 영등포구청.

영등포구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 영등포구는 행정안전부가 주관한 ‘2025년 공공데이터 제공 운영 실태 평가’에서 전년도에 이어 ‘우수’ 등급을 받으며 데이터 행정 역량을 입증했다고 7일 밝혔다.이번 평가는 전국 행정·공공기관 684곳을 대상으로 공공데이터 개방과 활용, 품질 관리, 운영 체계 등을 종합적으로 평가했다. 평가는 개방·활용, 품질, 관리체계 3개 영역, 10개 지표로 구성됐다. 구는 공공데이터 개방계획 수립과 이행률, 개방데이터 이용자 지원 실적, 데이터값 관리, 추진 기반 조성 등 주요 지표에서 만점을 받았다.구가 개방 중인 공공데이터는 행정안전부 공공데이터포털 누리집에서 누구나 자유롭게 이용할 수 있다. 신규 데이터 개방이 필요하면 구 누리집 ‘공공데이터개방’ 게시판에서 상시 제안할 수 있다.구는 ‘2025년 데이터기반행정 실태점검 및 평가’에서도 우수 등급을 받았다. 교통·안전·민원 등 다양한 분야에서 수행한 빅데이터 분석을 행정에 적극 활용한 점이 높은 평가를 받았다. 소방차 진입 곤란 구역과 소방시설물 설치 위치를 분석해 재난 대응 여건을 개선했고 무인민원발급기 최적 입지 선정과 폐쇄회로(CC)TV 사각지대 분석으로 민원 편의성과 생활안전을 강화했다.김금종 영등포구 총무과장은 “고품질 공공데이터를 안정적으로 제공해 데이터 기반 행정의 신뢰도를 높이고 지속 가능한 데이터 서비스 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.송현주 기자