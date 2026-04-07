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서대문구 안산 ‘천연 황토 행복 쉼터’ 개관…반려동물 친화 명소

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-04-07 16:11
입력 2026-04-07 16:11
서울 서대문구는 최근 안산(鞍山)에 주민을 위한 거점형 휴식 공간 ‘천연 황토 행복 쉼터’의 문을 열었다고 7일 밝혔다.

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이성헌(왼쪽 여섯 번째) 서울 서대문구청장이 지난 2일 안산 ‘천연 황토 행복 쉼터’ 개관식에서 참가자들과 기념사진을 찍고 있다. 서대문구 제공
이성헌(왼쪽 여섯 번째) 서울 서대문구청장이 지난 2일 안산 ‘천연 황토 행복 쉼터’ 개관식에서 참가자들과 기념사진을 찍고 있다.
서대문구 제공


천연동 반려견 놀이터 앞에 위치한 이 시설은 지상 2층, 총면적 92.58㎡ 규모다. 1층은 방문객들이 편리하게 이용할 수 있는 카페와 화장실이 있다. 2층은 날씨에 관계없이 사계절 이용 가능한 실내 휴게 쉼터로 꾸몄다.

실내외 곳곳에 다양한 형태의 좌석을 배치해 이용 공간을 넓혔으며, 안산의 자연을 근거리에서 만끽할 수 있도록 외부에 야외 데크와 테이블을 설치했다.

구 관계자는 “쉼터가 산자락에 위치해 신규 상수도 인입과 자재 운반 등 공사 여건이 열악했지만 수개월간의 정밀 시공 끝에 안전하게 완공할 수 있었다”고 설명했다.



이성헌 구청장은 “주변 경관과의 조화까지 고려해 조성한 이 쉼터가 주민분들께는 일상의 여유를 선사하는 공간이자 반려동물과 함께하는 분들께는 즐거운 소통의 장이 되길 바라며 많은 분이 즐겨 찾는 도심 속 휴식처로 관리해 나가겠다”고 밝혔다.

서유미 기자
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