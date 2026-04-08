가족이 실천하면 변화도 커져요…성북복지재단, ‘안녕가족봉사단’ 모집

오는 25일 발대식을 시작으로 8월까지 운영

이미지 확대 서울 성북구 ‘2026년 안녕가족봉사단 모집’ 홍보물.

성북구 제공

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서울 성북복지재단이 오는 4월 22일까지 ‘2026년 안녕가족봉사단’ 참여 가족을 모집한다고 8일 밝혔다.‘안녕가족봉사단’은 ‘가족이 함께 만드는 안녕한 성북’을 슬로건으로 2021년부터 운영된 가족 참여형 자원봉사 프로그램이다. 가족이 함께 지역사회 문제를 배우고 실천하며 공동체 가치를 확산하는 데 목적이 있다.올해는 오는 4월 25일 발대식을 시작으로 8월까지 운영된다. 가족이 생활 속 실천을 계획하고 참여하도록 했다. 숲해설사와 함께하는 플로깅(쓰레기 주우며 달리기), 가정의 달 안부 봉사 활동, 채식 실천 프로그램 및 가족 레시피 공유, 기후위기 재난 대응 교육, 의류 자원순환 교육 및 가족 참여 바자회 등으로 구성됐다.구에 거주하는 2인 이상 가족이 대상이다. 총 8회 중 5회 이상 참여할 수 있는 30가족을 선발한다. 신청은 구청과 성북구자원봉사센터 홈페이지 내 구글폼 QR코드와 1365 자원봉사 포털에서 할 수 있다. 관련 문의는 센터로 하면 된다.윤재성 성북복지재단 이사장은 “가족이 함께하는 자원봉사는 서로를 이해하고 지역사회와 연결되는 기회”라며 “안녕가족봉사단으로 가족 간 의미 있는 시간을 만들고 지역사회에 긍정적인 변화를 만들어가길 바란다”고 밝혔다.송현주 기자