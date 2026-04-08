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기후 위기 대응 이끈다…‘2026 은평 감탄리더’ 양성과정 교육생 모집

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송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-04-08 14:20
입력 2026-04-08 14:20

오는 30일부터 8월 27일까지 총 6회차 진행

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2026년 은평 감탄리더 양성과정 교육생 모집 홍보물. 은평구 제공
2026년 은평 감탄리더 양성과정 교육생 모집 홍보물.
은평구 제공


서울 은평구는 오는 20일까지 은평구 환경교육센터를 거점으로 기후 위기 대응과 탄소중립 실천을 이끌 ‘2026 은평 감탄리더’ 양성과정 교육생을 모집한다고 8일 밝혔다.

‘감탄리더’는 탄소 감축 실천을 이끌고 환경교육을 수행하는 전문가를 뜻한다. 이번 과정은 강의 경력과 역량을 갖춘 주민들과 기후재난 대응 환경교육 콘텐츠를 기획·제작하고 운영하기 위해 마련됐다.

은평구 주민 중 강사 경력이 있거나 교육 전 과정에 참여가 가능한 주민이라면 누구나 신청할 수 있다. 총 20명을 뽑으며 대기자 5명을 추가로 선정한다. 선발은 자기소개서(70%)와 수업·시연·출강 참여 의지(30%)를 종합적으로 심사해 결정한다. 결과는 오는 23일 센터 블로그에서 발표한다.

교육은 오는 30일부터 8월 27일까지 총 6회차(12시간)로 진행된다. 교육 장소는 은평구 환경교육센터다. 주요 내용은 기후재난 대응 환경교육의 필요성, 환경교육 및 교구 사례 분석 실습, 교육 기획 및 지도안 작성, 프레젠테이션(PPT) 및 교구 제작·발표 등이다.

교육비는 전액 무료지만 실습을 위한 개인 노트북은 가져와야 한다. 수료생에게는 수료증이 발급되며 우수 수료생은 초등학교에서 환경교육 강사 및 센터(보조)강사 등으로 활동할 기회도 제공된다.

신청은 네이버폼을 통해 가능하다. 자세한 사항은 구청 누리집 또는 구 환경교육센터 네이버 블로그에서 확인할 수 있다.


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김미경 은평구청장은 “감탄리더 양성으로 은평구 환경교육 기반을 더욱 강화할 것”이라며 “탄소중립 실천을 이끌 역량 있는 구민들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

송현주 기자
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