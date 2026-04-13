금천구, 매니페스토 공약 이행 ‘6년 연속 최고등급’

“공약 63건 중 54건 추진 완료…전체 이행률 평균 95.5%”

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서울 금천구는 한국매니페스토실천본부(실천본부)가 주관한 ‘2026 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가’에서 최고등급인 ‘SA등급’을 받았다고 13일 밝혔다. 이로써 금천구는 2021년부터 2026년까지 6년 연속 최고등급을 유지하게 됐다.실천본부는 앞서 90여 간 2026 민선 8기 4년 차 전국 기초단체장 공약이행과 정보공개 현황을 종합적으로 평가했다. 공약이행 완료, 목표달성, 주민소통 등 총 5개 분야를 기준으로 평가한 결과, 최고등급 ‘SA’를 비롯한 5개 등급을 부여했다.금천구는 지난해 말 기준 전체 63개 공약 가운데 54개를 완료한 것으로 나타났다. 나머지 사업도 계획에 따라 추진 중이다. 공약 이행률은 평균 95.5%다.특히 공약 추진의 전 과정에서 투명성과 주민 참여 확대에 주력한 점이 높은 평가를 받았다. 금천구는 홈페이지에서 공약 이행현황을 공개하고, 주민이 공약 추진 과정을 점검하는 ‘주민배심원’ 제도를 운영 중이다.구 관계자는 “이번 평가는 공약 이행 과정을 체계적으로 관리하고, 관련 정보를 투명하게 공개해 온 결과”라며 “앞으로도 주민들이 체감할 수 있는 정책 추진에 힘쓰겠다”고 말했다.김주연 기자