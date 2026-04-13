메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

서울 중구, 공약이행평가 ‘3년 연속 최우수’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-04-13 11:50
입력 2026-04-13 11:50

81% 공약 이행 완료 …“주민 소통·웹 소통 분야 높은 평가

서울 중구가 한국매니페스토실천본부가 주관한 ‘2026 민선8기 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가’에서 최우수(SA) 등급을 받았다고 13일 밝혔다. 이로써 2024년부터 3년 연속 최고 등급을 유지했다.

이미지 확대
서울 중구 남산자락숲길
서울 중구 남산자락숲길 서울 중구 남산자락숲길.
중구 제공


이번 평가는 민선 8기 출범 이후 4년간 공약 추진 상황을 점검했다. 중구는 ▲숲·사람·건물이 하나가 되는 도시 ▲남녀노소 행복한 복지건강 ▲사람이 돌아오는 교육 ▲활기가 넘치는 경제 ▲구민이 주인 되는 시민 소통화합 등 5대 분야에서 총 81개 공약사업을 추진해왔다.

공약 이행 완료 등 5개 분야를 평가한 결과, 중구는 지난해 말 기준 신당역 공영주차장과 명동 행정청사 건립, 장충단로 녹지축 조성 등 장기 사업을 제외하고 공약 이행 완료율 81%를 기록했다. 이는 전국 기초지자체 평균 70.42%보다 약 11%P 높다.

주요 사업으로는 ▲남산 고도제한 완화 ▲대현산 배수지공원 모노레일 설치 ▲신당역과 신중앙시장 지하 연결통로 개설 ▲약수시장 주변 전선지중화 공사 ▲어르신 교통비 지원 ▲산후조리비용 지원 확대 ▲남산자락숲길 조성 등을 완료했다.

올해 상반기에 소공동 행정복합청사 건립, 금호여자중학교 리모델링 지원 등을 예정대로 추진하면 공약 달성률은 86% 이상으로 높아질 것으로 보인다.

중구는 그동안 주민으로 구성된 ‘공약이행평가단’과 ‘주민배심원단’을 운영하며 공약 이행 과정을 투명하게 공개하고, 현장의 목소리를 반영했다. 그 결과 특히 중구는 ‘주민 소통’과 ‘웹 소통’ 분야에서 높은 평가를 받았다.



김길성 중구청장은 “3년 연속 최우수 등급은 12만 중구민과 공무원이 중구를 사랑하는 마음으로 함께 만든 결실”이라며 “앞으로도 구민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
중구가 2024년부터 몇 년 연속 최고 등급을 유지했나?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기