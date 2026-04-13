서대문구, 유치원·어린이집 원아 대상 안전교육

안전교육 전문 강사 맞춤 체험형 교육

이미지 확대 서울 서대문구청 전경.

서대문구 제공

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서울 서대문구가 예기치 못한 재난이나 안전사고에서 유아가 자신을 스스로 보호할 수 있도록 유치원과 어린이집 2∼6세 원아들을 대상으로 ‘생애 첫 안전교육’을 운영한다고 13일 밝혔다.유아기부터 반복 학습과 훈련을 통해 안전 습관을 형성하고 일상 속 안전 행동의 기초를 익혀 각종 사고를 예방할 수 있도록 하기 위함이다.교육은 4∼7월 중 시설 내 교실이나 강당 등 지정 장소에서 이뤄진다. 각 기관이 선택한 주제에 따라 안전교육 전문 강사가 맞춤형 교안과 교구를 활용해 아이들 눈높이에 맞춘 체험형 교육을 진행한다.지난해 교육 운영 결과 담당 교사들의 만족도가 평균 93.89점을 기록했다. 올해는 나이별 주제와 교구를 세분화해 교육 효과를 더욱 높인다.이성헌 구청장은 “유아기는 안전 습관이 처음 형성되는 매우 중요한 때로 보고, 듣고, 체험하는 안전교육이 일상 속 위험에 대한 아이들의 대처 능력을 높일 것”이라고 밝혔다.서유미 기자