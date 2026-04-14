집중호우 걱정 없는 관악구…5년 연속 ‘하수 관리’ 우수 자치구

210억원 투입 노후 하수관로 9.6㎞ 정비

‘공사 체크리스트’로 차별화된 시공 관리

이미지 확대 ‘노후 하수관 정비’ 관악구 서울 관악구에서 노후 하수관로 정비 공사가 진행 중인 모습.

관악구 제공

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기후위기에 대비한 준비가 중요해지는 가운데 서울 관악구가 안정적인 하수도 관리로 서울시 하수도 관리실태 평가에서 ‘우수 자치구’로 선정됐다고 14일 밝혔다.서울시 25개 자치구를 대상으로 실시되는 하수도 관리 실태 평가는 예산‧설계, 유지관리, 시공, 시책 협력 등 4개 분야 20개 항목에 대해 종합적으로 점검한다.구는 이번 평가에서 ‘유지관리’와 ‘시공’ 등 지표 전반에서 높은 점수를 받은 결과 5년 연속 하수도 관리 역량 우수성을 인정받았다.구는 지난해 약 210억원 규모의 예산을 투입해 30년 이상 노후되거나 불량인 하수관거 총 9.6㎞를 정비했다. 특히 ‘하수관로 공사 체크리스트’를 도입해 공사 전후와 공사 중 현장 안전관리 수준을 높였다. 우기 전에 충분한 하수관로 유량을 확보했다.올해 구는 하수관로 정비를 위해 208억원의 예산을 확보했다. 우기 전까지 총 11.4㎞의 노후 하수관로 개량 등을 마친다는 방침이다. 장마철 전 저지대와 침수 취약 구간을 중심으로 하수관로와 빗물받이 내부 토사 등을 청소한다.구 관계자는 “하수도 관리 역량 강화는 도시기반시설을 강화하고 지반 침하와 침수 피해를 예방해 주민 불안을 해소할 수 있는 확실한 방법”이라며 “주민의 생명과 재산을 보호하고 쾌적한 도시 환경을 만들기 위해 하수관로 등 안전 인프라 보강에 행정력을 집중할 것”이라고 설명했다.김주연 기자