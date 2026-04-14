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성북, 세계로 뻗어나간다…자매도시 중국 순의구 대표단 방문

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송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-04-14 18:03
입력 2026-04-14 18:03

교류 30주년 계기 양 도시 협력 확대 논의

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최경주(왼쪽 일곱 번째) 성북구 부구청장이 구청을 찾은 중국 베이징시 순의구 대표단과 스마트통합관제센터에서 기념촬영을 하고 있다. 성북구 제공
최경주(왼쪽 일곱 번째) 성북구 부구청장이 구청을 찾은 중국 베이징시 순의구 대표단과 스마트통합관제센터에서 기념촬영을 하고 있다.
성북구 제공


서울 성북구는 중국 베이징시 순의구 대표단이 지난 7일 구를 찾아 양 도시 간 교류 협력 확대 방안을 논의했다고 14일 밝혔다.

이번 방문은 1996년 10월 자매결연을 체결한 이후 올해로 교류 30주년을 맞아 추진됐다. 양 도시 간 지속적 협력 기반을 강화하고 우호 관계를 강화하기 위해서다.

순의구 대표단은 구청을 방문해 주요 정책을 공유하고 향후 협력 방향에 대한 의견을 교환했다. 이어 구 스마트통합관제센터를 찾아 스마트 기술 기반 통합관제 운영 현황과 범죄·재난 대응 체계에 대한 설명을 들었다.

순의구는 인구 약 130만명, 면적 약 1021㎢ 규모로 산업과 주거가 함께 발전하고 있는 베이징의 주요 성장 지역 중 하나다.



구는 자매도시인 순의구와 문화·행정·청소년 등 다양한 분야에서 교류를 지속해 늘려나갈 계획이다. 구 관계자는 “순의구는 베이징 동북부의 주요 발전 거점으로 항공·물류 및 첨단산업 등이 발달된 곳”이라며 “방문을 계기로 양 도시 간 실질적 협력 사업이 더욱 확대되길 기대한다”고 말했다.

송현주 기자
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