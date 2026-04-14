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서대문구, 경기대와 ‘도시의 심마니 양성과정’

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-04-14 19:40
입력 2026-04-14 19:40

“삶의 질 향상을 위한 실용 지식 제공”

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서울 서대문구가 경기대와 협력한 ‘도시의 심마니 양성과정’ 참가자들이 기념사진을 찍고 있다. 서대문구 제공
서울 서대문구가 경기대와 협력한 ‘도시의 심마니 양성과정’ 참가자들이 기념사진을 찍고 있다.
서대문구 제공


서울 서대문구는 지역 내 대학과 협력 추진하는 ‘행복캠퍼스’ 사업의 하나로 경기대와 함께 ‘도시의 심마니 양성과정’을 열었다고 14일 밝혔다.

‘서대문구 행복캠퍼스’는 지역 내 대학의 우수한 교육자원과 인프라를 통해 구민이 일상 속에서 배움의 기회를 누릴 수 있도록 지원하는 평생학습 협력 사업이다.

이번 과정은 약용 작물 오남용 예방과 기능성 건강식품에 대한 전문지식 함양을 위해 마련됐다. 수강 이후 ‘약용작물관리사’ 자격증 취득에 도전할 수 있도록 관련 학습 자료를 제공한다.

올바른 건강정보에 대한 이해를 바탕으로 일상 속 건강관리 역량을 높이고 더 나아가 새로운 진로 탐색이나 소득 창출 기회로도 확장할 수 있도록 기획됐다.

자격증을 취득하면 약용 작물 재배·관리와 관련 건강증진 프로그램 기획·운영 등에 활용할 수 있다.
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이성헌 구청장은 “구민분들의 삶의 질 향상을 위한 실용 지식 제공이 이번 과정의 특징”이라며 “앞으로도 대학들과의 협력을 통해 다양한 분야의 평생교육 프로그램을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

서유미 기자
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