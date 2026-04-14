중구 청년센터, 진로·취업 걱정은 그만

19~39세 대상 밤 10시까지 운영

이미지 확대 서울 중구가 운영하는 ‘서울청년센터 중구’의 오픈 라운지.

중구 제공

2026-04-15 21면

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서울 중구는 청년들의 성공적인 자립과 성장을 돕는 통합 지원 공간 ‘서울청년센터 중구’(센터)를 전날 개관하고 본격적으로 운영한다고 14일 밝혔다. 중구 인구의 30% 이상이 청년인 만큼 체감할 수 있는 맞춤형 지원을 강화하기 위해서다. 중구에 살거나 활동하는 19~39세 청년 누구나 서비스를 이용할 수 있다.센터는 방문하기 편리한 도심 역세권에 자리 잡은 소공누리센터 8층에 있다. 총 393.72㎡ 규모로 누구나 쉬어갈 수 있는 오픈 라운지, 맞춤형 상담을 위한 종합상담실, 역량 강화를 돕는 프로그램실, 사전 예약제로 운영되는 회의실 등이 마련됐다.구는 청년들을 위한 종합 상담, 정책 정보 제공, 커뮤니티 형성 지원 등 수요자 맞춤형 서비스를 제공한다.미취업 청년을 위한 진로·취업 관련 특화 프로그램도 운영한다. 퇴근 후에도 방문할 수 있도록 평일 오전 10시부터 오후 10시까지 운영한다. 토요일은 오전 10시부터 오후 5시까지이고, 일요일과 공휴일은 휴관한다.김길성 구청장은 “중구의 청년 정책이 일상에 확실하게 자리 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.김주연 기자