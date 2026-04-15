서울 중구, 소상공인 특별보증 서울 최초 온라인 접수

370억 특별보증·융자

이미지 확대 중구 ‘지역밀착 특별보증’ 서울 중구청 1층에 마련된 지역 밀착 특별보증을 신청하는 현장 접수창구.

중구 제공

이미지 확대 서울 중구 지역밀착 특별보증 포스터 서울 중구 지역밀착 특별보증 포스터

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서울 중구는 대내외 경제 불확실성 속에서 어려움을 겪는 소기업·소상공인을 위해 무담보 특별신용보증 350억원과 2분기 중소기업육성기금 융자 20억원을 지원한다고 15일 밝혔다.먼저 구는 지난해보다 약 두 달 앞당겨 특별보증을 시행한다. 이를 위해 지난 6일 우리·하나·국민·신한은행과 새마을금고 등 5개 금융기관, 서울신용보증재단과 함께 ‘지역경제 밀착지원을 위한 특별출연’ 업무협약을 맺었다.협약을 바탕으로 구와 5개 금융기관은 총 28억원을 출연했다. 서울신보는 이를 토대로 약 350억원 규모의 신용보증을 지원할 계획이다. 이는 전년 대비 75억원 증가한 규모다.지원 대상은 중구에 사업자등록한 소기업·소상공인으로, 신용도에 따라 보증 한도가 정해진다. 대출금리는 연 2.6% 내외다. 1년 거치 4년 균등분할상환 조건이다.올해는 신청 편의도 높였다. 중구청 1층에 전용 접수창구를 마련하고 서울시 자치구 최초로 온라인 접수 시스템도 도입했다. 생업으로 자리를 비우기 어려운 소상공인들은 서울신보 모바일 애플리케이션으로 상담 후 ‘AI내편중구’를 통해 서류를 제출할 수 있다.아울러 구는 사업자등록 후 6개월이 지난 중구 내 소기업·소상공인을 대상으로 20억원 규모의 중소기업육성기금 융자도 한다.융자 한도는 전년도 매출액의 2분의 1 이내에서 일반 업체는 최대 5000만원, 제조업체는 최대 1억원까지다. 연 1.5% 고정금리가 적용된다. 다만 은행 여신 규정에 따른 담보 제공이 필요하고, 자금은 운전·시설·기술자금으로 사용해야 한다.오는 22일까지 중구청 도심산업과로 방문 신청하면 된다.김길성 구청장은 “이번 지원이 중동 사태 등 불확실한 경제 상황에서 어려움을 겪는 소상공인과 기업에 경영 안정과 재도약의 발판이 되길 바란다”고 말했다.김주연 기자