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용산구, 남산공원 걷기 챌린지…봄빛따라 남산길

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-04-15 17:37
입력 2026-04-15 17:37

남산공원 스탬프투어 걷기 챌린지

서울 용산구가 봄을 맞아 남산공원 일대에서 걷기 챌린지를 운영한다.

용산구는 신체활동 증진과 걷기 실천을 위해 ‘봄빛따라 남산길 걸어봄’이라고 이름 붙인 도장 찍기 챌린지를 다음 달 1일부터 31일까지 진행한다고 15일 밝혔다.

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서울 용산구 주민들이 지난달 이태원동 남산공원에서 걷기 활동에 참가하고 있다. 용산구 제공
서울 용산구 주민들이 지난달 이태원동 남산공원에서 걷기 활동에 참가하고 있다.
용산구 제공


이번 챌린지는 남산공원 일대에서 구민과 지역 직장인을 대상으로 한다. 참가자는 모바일 앱 ‘워크온’을 활용해 도장 찍기 여행을 하면 된다. 남산도서관, 와룡묘, 잠두봉 전망대, 한양도성 전망대, 남산서울타워, 필동쉼터, 남산웨딩홀 앞 쉼터, 야외식물원 쉼터, 사색의 공간 입구, 국립극장 등 지정된 10개 지점을 방문하면 도장을 획득할 수 있다.

‘워크온’ 앱을 설치한 뒤 ‘남산공원 스탬프투어 걷기 챌린지’를 선택하고 참여하기를 누르면 된다. 스마트폰 위치정보를 활성화하면 해당 장소 방문 때 자동 적립된다. 5개 이상 모으면 응모할 수 있다. 목표를 달성한 참가자 중 150명을 추첨해 1만원 상당 모바일 쿠폰을 제공할 예정이다.

구는 스마트 기술을 활용해 일상에서 건강을 챙길 수 있도록 돕고 있다. 모바일 앱 ‘채움건강’을 활용해 건강 상태를 관찰하고, 보건소 전문가의 맞춤형 건강상담을 받을 수 있다.

박희영 구청장은 “구민과 직장인들이 일상에서 자연스럽게 걷기 활동을 실천하고 건강을 관리하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 생활 속 신체활동을 장려하는 다양한 프로그램을 지속해 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

서유미 기자
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