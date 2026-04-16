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서울 중구, 중동 전쟁 대응 ‘중구사랑상품권’ 20억원 발행

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-04-16 14:03
입력 2026-04-16 14:03

오는 20일 오전 10시부터…기본 5% 할인

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‘중동사태 대응’ 중구사랑상품권
‘중동사태 대응’ 중구사랑상품권 중동사태 대응’ 중구사랑상품권
서울 중구 제공


서울 중구는 중동 사태로 인한 경기 불안과 소비 위축에 대응하기 위해 20억원 규모의 ‘서울중구사랑상품권’을 발행한다고 16일 밝혔다.

오는 20일 오전 10시부터 서울페이플러스(+) 모바일 애플리케이션에서 상품권을 구입할 수 있다. 월 구매 한도는 50만원, 보유 한도는 150만원이다.

기본 5% 할인에 예산 소진 시까지 제공되는 2% 추가 페이백을 더하면 최대 7%의 할인을 받을 수 있다.

이 상품권은 관내 식당, 마트, 카페, 약국 등 2만 7000여개 소상공인 가맹점에서 사용할 수 있다. 신용카드로 상품권을 구입한 경우 선물하기나 부분 환불은 제한된다.

아울러 중구는 중동전쟁으로 인한 경제 불안에 대응해 특별보증(350억원)과 중소기업육성기금 융자(20억원) 등 다양한 소상공인 지원 정책도 추진 중이다.

구 관계자는 “어려운 시기일수록 지역 안에서 소비가 살아야 한다”며 “이번 상품권 발행이 소상공인과 주민 모두에게 힘이 되길 바란다”고 밝혔다.

김주연 기자
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