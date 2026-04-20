금천구, 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 실시

오는 24일까지 안전 점검…태풍 전후 추가 점검도

이미지 확대 금천구, 옥외광고물 안전점검 서울 금천구가 풍수해에 대비하기 위해 옥외광고물 안전을 점검하는 모습.

금천구 제공

서울 금천구는 풍수해에 대비하기 위해 지난 13일부터 오는 24일까지 옥외광고물 안전점검을 실시하고 있다고 20일 밝혔다.

노후화로 부식됐거나 부실하게 설치된 옥외광고물은 태풍, 장마, 집중호우 등 풍수해로 안전사고를 유발할 수 있기에 이를 사전에 예방하기 위한 조치다.

중점 점검 지역은 시흥대로, 남부순환로, 독산로 등 관내 주요 도로와 학교 반경 300m 이내다. 점검 대상은 벽면에 설치한 간판, 돌출 간판, 옥상 간판, 지주이용 간판, 현수막 게시시설 등이다.

2인 1조로 구성된 전문가가 육안과 장비를 활용해 점검한다.

경미한 사항은 현장에서 즉시 시정하고 중대한 지적 사항은 시정 명령으로 6월 말까지 보수·보강 등을 할 계획이다.

또한 7월부터 9월까지 태풍이 집중되는 기간에는 협회, 주민센터, 시설관리공단과 24시간 비상연락체계를 구축하고 순찰과 정비 활동을 강화한다. 10월에는 태풍으로 인한 옥외광고물 안전 여부를 추가 점검한다.

앞서 구는 2023년부터 2025년까지 옥외광고물 대상 안전점검 1237건을 실시하고 135건의 지적 사항을 발견해 보수·보강, 철거 등을 진행했다.

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김주연 기자