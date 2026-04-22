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27일부터 고유가 피해지원금 신청하세요…성북구, 전담 TF도 구성

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송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-04-22 10:55
입력 2026-04-22 10:55

기초생활수급자·차상위계층·한부모가족 대상

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서울 성북구 ‘고유가 피해지원금’ 안내문. 성북구 제공
서울 성북구 ‘고유가 피해지원금’ 안내문.
성북구 제공


서울 성북구가 오는 27일부터 고유가 피해지원금 신청을 받는다고 22일 밝혔다.

고유가 피해지원금은 국민 70%를 대상으로 1인당 10만원에서 최대 60만원까지 지급되는 사업이다. 빠른 지원을 위해 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족을 대상으로 4월 27일부터 1차 신청을 받는다. 이외 소득 하위 70% 대상자는 5월 18일부터 2차 신청이 가능하다.

구는 신청 초기 혼잡도를 줄이기 위해 시행 첫 주에는 출생연도 끝자리를 기준으로 한 요일제 접수를 한다. 요일제는 월요일(1·6), 화요일(2·7), 수요일(3·8), 목요일(4·9·5·0) 대상자에게 적용된다. 5월 1일부터는 요일제가 해제돼 모든 대상자가 신청할 수 있다.

신청은 온라인과 현장을 병행해 받는다. 오프라인 신청은 성북구 20개 동 주민센터에 설치된 접수창구에서 가능하다. 신청은 주민등록상 주소에 해당하는 동 주민센터에서 해야 한다.

구는 원활한 접수와 신속한 지급을 위해 ‘고유가 피해지원금 전담 태스크포스(TF)’를 구성했다. TF는 최경주 부구청장을 단장으로 사업 추진 상황을 총괄한다. TF는 지급결정팀, 운영팀, 인력관리팀 등 3개 실무팀으로 구성돼 신청 자격 확인과 대상자 결정, 접수 지원 등 사업 전반을 담당한다.

구 관계자는 “지원금이 고유가로 어려움을 겪는 구민 부담 완화에 도움이 되길 기대한다”며 “구민이 불편 없이 신청하고 지원금을 신속하게 받을 수 있도록 준비에 최선을 다하고 있다”고 말했다.

송현주 기자
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