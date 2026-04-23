서울 최초! 영등포구 이동형 정원문화센터 ‘달려라 정원버스’ 11월까지 운행

11월까지 매주 3회 영등포구 곳곳 방문

이미지 확대 서울 영등포구의 ‘달려라 정원버스’ 내외부.

영등포구 제공

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서울 영등포구가 주민들이 어디서나 정원문화를 즐길 수 있도록 한 서울 최초 이동형 정원문화센터 ‘달려라 정원버스’를 이달부터 본격 운영한다고 23일 밝혔다.‘달려라 정원버스’는 정원문화센터 방문이 어려운 주민을 위해 마련된 이동형 체험 서비스다. 주민 생활권으로 찾아가 다양한 정원 프로그램을 제공한다.올해 운영은 이달부터 11월까지 이어진다. 매주 3회 구 곳곳을 방문한다. 주요 프로그램은 화분 만들기, 반려식물 클리닉 등 식물과 교감할 수 있는 체험 중심으로 구성됐다.올해는 공동주택을 대상으로 한 반려식물 클리닉 프로그램을 강화한다. 가정에서 키우는 식물의 분갈이를 돕고 병해충상담 서비스를 제공해 주민들이 일상에서 겪는 식물 관리의 어려움을 해소할 예정이다.방문 대상은 노인복지기관, 어린이집, 학교, 공동주택, 동주민센터 등 정원 체험이 필요한 곳이라면 어디든 가능하다. 정원버스는 지난해 6월 첫 운행 이후 문래동 꽃밭정원, 신길 책마루 문화센터 등 여러 장소에서 총 50회 운영됐다. 약 3000명의 주민이 참여해 큰 호응을 얻었다.신청은 구 누리집 게시판에서 할 수 있다. 체험 프로그램은 최소 20명에서 최대 50명까지 참여 가능하다. 신청 후 담당자 확인과 일정 조율을 거쳐 운영이 확정된다. 관련 문의는 구청 정원도시과로 하면 된다.구 관계자는 “정원버스는 정원문화센터 이용이 어려운 주민을 위해 마련한 찾아가는 공공서비스”라며 “주민 누구나 생활권 가까이에서 정원문화를 누릴 수 있도록 운영을 확대해 나가겠다”고 말했다.송현주 기자