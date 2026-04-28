구로구, 민원실 무장애 순번대기 무인안내기 설치

화면 높낮이 조절 기능도 적용

세줄 요약 민원실 무장애 순번대기 무인안내기 설치

음성안내·점자·고대비 화면 등 지원

휠체어 이용자 편의 위한 높낮이 조절

이미지 확대 서울 구로구청 민원실에 설치된 무장애 순번대기 무인안내기.

구로구 제공

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서울 구로구가 민원실 이용 편의를 높이기 위해 무장애 순번대기 무인안내기를 설치했다고 28일 밝혔다.구로구 관계자는 “장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 개정에 따라 무인정보단말기 접근성을 높였다”고 설명했다.구는 기존 순번대기 기기를 교체하고 장애인과 고령자도 편리하게 이용할 수 있는 무장애 기능의 무인안내기를 새롭게 도입했다.새로 설치된 무인안내기는 음성안내와 점자 입력 장치를 지원한다. 시각장애인의 이용 편의를 높이고 고대비 화면을 적용해 저시력자의 이용 편의도 개선했다. 또 화면 높낮이 조절 기능을 적용해 휠체어 이용자도 쉽게 사용할 수 있도록 했다.장인홍 구로구청장은 “무장애 순번대기 무인안내기 설치를 통해 누구나 보다 편리하게 민원서비스를 이용할 수 있는 환경을 마련했다”며 “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 민원서비스 개선을 지속해 나가겠다”고 말했다.서유미 기자