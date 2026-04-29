관악구 신림뉴타운 ‘신림4구역’ 신속통합기획 확정

숲세권 힐링 주거단지로…구, 정비계획 입안 착수

이미지 확대 신림4구역 조감도 서울 관악구 신림4구역 조감도.

관악구 제공

서울 관악구는 신림 재정비촉진지구의 마지막 퍼즐인 ‘신림4구역(신림동 306번지 일대)’이 지난 27일 신속통합기획으로 확정됐다고 29일 밝혔다.

신림4구역은 관악산 자락의 자연환경을 품은 숲세권 힐링 주거단지로 재탄생한다.

관악산 경관을 끌어들이는 보행·통경축이 조성된다.

급경사 지형을 고려해 최저 12층에서 최고 32층까지 주변과 어우러지도록 설계됐다.

구는 본격적인 재정비촉진계획(정비계획) 입안에 착수할 예정이다. 이후 주민 공람 등을 거쳐 서울시 도시재정비위원회 심의에서 최종 결정된다.

세줄 요약 신림4구역 신속통합기획 확정, 마지막 퍼즐 완성

관악산 경관·녹지축 살린 숲세권 주거단지 조성

정비계획 입안·주민공람 거쳐 최종 심의 예정

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

신림4구역은 면적 4만 2836㎡ 규모의 구릉지형 저층 노후주택 밀집 지역이다. 2024년 11월 주민 동의율 62.2%로 주택재개발 후보지로 공모 신청한 뒤 지난해 2월 후보지로 선정됐다. 구가 지난달 23일 대학동 관악청소년센터에서 개최한 주민설명회에는 약 200명이 참석했다.또한 구는 지난해 7월 시행된 ‘재정비촉진계획 수립기준 개선(안)’을 적용해 기준 용적률 추가 완화 등으로 사업 여건을 개선했다. 신림 1·2구역에 복원될 도림천 제2지류와 수변공원 등을 거쳐 관악산 등산로로 이어지는 ‘친환경 녹지축’을 구축한다.김주연 기자