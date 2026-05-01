서초사랑상품권 70억원 조기 발행… 고유가·고환율·고물가 대응

‘골목상권 프로젝트’도 큰 호응 얻어
구는 5월 4일 오전 10시 서울페이플러스 앱을 통해 서초사랑상품권을 발행한다. 1인당 구매 한도는 50만원이고 액면가보다 5% 할인된 금액으로 제공된다. 보유 한도는 기존 구매액을 포함해 최대 150만 원이다.
한편 구는 방배카페골목, 양재천길 등 13개 상권에서 4월 한 달 동안 할인 쿠폰을 제공하는 ‘서초 골목상권 힘내자 프로젝트’도 추진해 주민들의 호응을 끌어내기도 했다. 김경배 서초 골목상권 상인회장은 “프로젝트로 골목상권에 활력이 살아났고, 또한 주민들의 응원 덕분에 힘을 냈다”고 전했다.
구 관계자는 “서초사랑상품권 조기 발행을 통해 체감 물가 부담을 낮추고, 지역 경제에 실질적인 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.
박재홍 기자
세줄 요약
- 고유가·고환율·고물가 대응 위한 상품권 조기 발행
- 70억원 규모, 7월 예정분을 두 달 앞당긴 추진
- 5월 4일 서울페이플러스 앱서 5% 할인 판매
2026-05-01 21면
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