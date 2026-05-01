서대문구·연세대학, ‘생활체육’ 손잡았다

신촌캠 야구장 주말마다 개방

이미지 확대 이성헌(왼쪽) 서울 서대문구청장이 지난 27일 ﻿윤동섭 연세대 총장과 ‘생활체육 활성화를 위한 학교 체육시설 개방 업무협약’을 맺은 뒤 사진을 찍고 있다.

서대문구 제공

세줄 요약 서대문구·연세대 생활체육 협약 체결

신촌캠퍼스 야구장 주말 개방 예정

구민 건강·여가 활성화 기대

2026-05-01 21면

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서울 서대문구 연세대 신촌캠퍼스 야구장이 주말마다 야구 동호인에게 개방된다. 서대문구는 지난 27일 연세대와 ‘생활체육 활성화를 위한 학교 체육시설 개방 업무 협약’을 체결했다고 30일 밝혔다.협약에 따라 연세대 신촌캠퍼스 야구장이 내년부터 주말마다 서대문구에 거주하는 야구협회 소속 동호인에게 개방된다. 시간은 오전 7시부터 10시까지다. 협약 기간은 2027년부터 2031년까지다. 연세대 체육시설이 개방되면 도심 내 부족한 체육활동 공간을 확보하고 생활체육 참여 저변이 넓어질 것으로 기대된다. 이성헌 구청장은 “구민 건강 증진과 여가 활성화에 실질적 도움이 될 것으로 기대한다”며 “지역사회와의 상생을 위한 연세대의 체육시설 개방에 깊이 감사드린다”고 밝혔다.구는 대학교와의 협력을 늘려가고 있다. 최근에는 냉천동 감리교신학대 캠퍼스의 담장 개방 주민쉼터를 도심 속 정원으로 새 단장했다. 이어 결식 위기 고령층에게 중식을 제공하는 ‘행복한 밥상’ 3호점도 감리교신학대와 협력하여 마련할 예정이다.서유미 기자