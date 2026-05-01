“어린이날, 영등포에서 놀자”…가정의 달 기관별 프로그램 가득

지역아동센터 18곳, 우리동네키움센터 11곳 등

이미지 확대 지난 29일 서울 영등포구 한믿음지역아동센터 관계자가 어린이날을 맞아 센터에서 쿠키 클래스를 진행하고 있다.

영등포구 제공

세줄 요약 영등포구, 어린이날·가정의 달 맞춤 행사 추진

지역아동센터·키움센터·복지관 등 참여 확대

주거지 인근 시설 활용해 안전·접근성 강화

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서울 영등포구가 ‘황금연휴’인 어린이날 연휴와 가정의 달을 맞아 구 곳곳에서 지역사회 기관이 참여하는 아동 맞춤형 프로그램을 진행한다고 1일 밝혔다. 이번 프로그램은 아이들의 안전을 고려해 주거지 인근 기관 등에서 운영하는 게 특징이다.행사는 지역아동센터, 우리동네키움센터, 복지관, 청소년기관 등 각 기관이 자체적으로 기획·운영한다. 올해 사업은 아이들이 거주지와 가까운 곳에서 안전하고 편리하게 참여할 수 있도록 센터와 복지관, 체육시설, 인근 공원 등 생활공간을 활용했다. 접근성을 높이고 지역사회와 함께하는 분위기도 조성한다.구에 있는 지역아동센터 18곳에서는 아이들의 흥미와 발달을 고려한 체험 중심의 프로그램이 진행된다. 베이킹 체험, 영화 관람, 숲속 창의 놀이터, 가족 운동회, 보물찾기 등 또래 친구들과 함께하는 활동이다. 우리동네키움센터 11곳에서도 시설별 특성을 고려해 요리 활동, 미니 운동회, 키캡 키링(기계식 키보드의 키캡과 스위치를 활용한 열쇠고리) 만들기 등 아이들이 주도적으로 참여할 수 있는 프로그램을 운영한다.영등포·신길·영중종합사회복지관과 청소년문화의집, 학교밖 청소년지원센터, 청소년 상담복지센터에서는 가족 단위 참여 프로그램이 진행된다. 영등포종합사회복지관은 체험존·놀이존·먹거리존을 결합한 대규모 어린이날 행사 ‘타임캡슐 보물탐험대’를 개최한다. 영중종합사회복지관은 프로그램실을 무료 개방해 실내 놀이터와 체험 부스가 있는 ‘영중해피월드’를 운영한다. 청소년문화의집에서는 음악·요리·스피치 등 가족 참여형 원데이 클래스를 진행한다. 자세한 일정은 각 기관 누리집 또는 대표 전화로 확인할 수 있다.이번 행사는 지역사회 자원으로 아동의 놀 권리를 확대했다는 점에서 의미가 있다. 구는 아동들이 자신이 사는 동네에 대한 애착을 키우고 건강하게 성장하는 계기가 될 것으로 기대한다. 구 관계자는 “아이들이 집 가까운 곳에서 친구와 가족, 이웃과 함께 행복한 추억을 만들길 바란다”고 말했다.송현주 기자