최대 4배 만드는 영등포 청년저축

내일저축계좌 가입자 모집

이미지 확대 2026년 청년내일저축계좌 모집 홍보물.

영등포구 제공

세줄 요약 청년내일저축계좌 신규 가입자 모집

3년 저축 시 정부 매칭으로 자산 형성

영등포구, 164명 선정해 계좌 개설 지원

2026-05-04 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 영등포구가 자립 준비 청년에게 종잣돈이 될 수 있는 ‘청년내일저축계좌’ 신규 가입자를 4일부터 20일까지 모집한다고 3일 밝혔다. 이는 경제 기반이 취약한 청년이 근로와 저축으로 자산을 형성할 수 있도록 정부가 지원금을 매칭해 주는 제도다.가입자가 3년 동안 매월 10만원에서 최대 50만원까지 저축하면 정부가 매월 30만원의 근로소득장려금을 추가 적립해 준다. 만기 때 본인 저축액 360만원을 포함해 최대 1440만원(매월 10만원 저축 기준)과 이자를 받을 수 있다. 지원금을 받으려면 3년간 지속적인 근로, 적립금 납입, 자립역량교육 10시간 이수, 자금사용계획서 제출 요건을 충족해야 한다.신청대상은 기준 중위소득 50% 이하(1인가구 기준 약 128만원)에 속한 만 15~39세 청년이다. 근로 활동 중이어야 하며 매월 10만원 이상의 근로 또는 사업소득이 있어야 한다. 신청은 동 주민센터를 방문하거나 ‘복지로’ 누리집에서 하면 된다.구에서는 소득 재산 조사를 거쳐 적합자 중 가점 순위에 따라 164명을 선정한다. 선정된 청년은 8월 3~24일 하나은행에 계좌를 개설하고 본인 적립금을 입금하면 된다.송현주 기자