서울 종로구, 서울시립대와 ‘주얼리 산업 활성화’ 손 잡았다

세줄 요약
- 종로구-서울시립대, 주얼리 산업 협약 체결
- AI 실무교육·산학협력·취업 연계 추진
- 소상공인 대상 실습형 교육 본격화
서울 종로구는 지난달 30일 서울시립대학교와 주얼리 산업의 지속가능한 성장과 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 맺었다고 4일 밝혔다.
양측은 주얼리 종사자 대상 인공지능(AI) 실무교육 공동 운영, 산학협력 및 위탁연구 참여, 최신 기술·산업 정보 공유, 교육자원 활용, 취업·고용 정보 연계 등 다각적인 협력을 이어가기로 했다.
특히 지난해 시범 운영한 ‘K-주얼리 AI 실무혁신 교육’의 성과를 바탕으로 오는 6∼11월 소상공인 교육을 본격화한다. 이 과정은 AI 기반 버추얼 휴먼·룩북 제작, 숏폼 영상 제작, 제품 디자인 등 실습 중심으로 구성된다.
구는 이를 통해 AI 전환 흐름에 선제 대응하고, 산업 현장에 즉시 투입할 수 있는 실무형 인재를 양성할 수 있을 것으로 기대한다.
아울러 구는 한국 주얼리의 판로개척을 돕고자 지난달 20일에는 서울경제진흥원(SBA)과 ‘이탈리아 비첸차오(Vicenzaoro)로 전시회 공동 운영을 위한 업무협약’을 체결하기도 했다. 오는 12일까지 오는 9월 등 열리는 박람회 참가 신청을 받는다.
정문헌 구청장은 “주얼리 산업의 지속가능한 성장을 견인하는 계기가 되길 바란다”며 “주얼리 산업 현장의 과제를 해결하고 지역경제 활성화를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
김주연 기자
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