서울 종로구, 서울시립대와 ‘주얼리 산업 활성화’ 손 잡았다

세줄 요약 종로구-서울시립대, 주얼리 산업 협약 체결

AI 실무교육·산학협력·취업 연계 추진

소상공인 대상 실습형 교육 본격화

서울 종로구가 서울시립대와 함께 실무형 주얼리 산업 인재를 육성하기 위해 손을 잡았다.

서울 종로구는 지난달 30일 서울시립대학교와 주얼리 산업의 지속가능한 성장과 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 맺었다고 4일 밝혔다.

이미지 확대 종로구-서울시립대 업무협약 정문헌(왼쪽) 서울 종로구청장이 지난달 30일 구청에서 서울시립대 원용걸 총장과 주얼리패션산업 활성화를 위한 업무협약을 맺고 기념 사진을 찍고 있다.

종로구 제공

양측은 주얼리 종사자 대상 인공지능(AI) 실무교육 공동 운영, 산학협력 및 위탁연구 참여, 최신 기술·산업 정보 공유, 교육자원 활용, 취업·고용 정보 연계 등 다각적인 협력을 이어가기로 했다.





특히 지난해 시범 운영한

‘

K-주얼리 AI 실무혁신 교육

’

의 성과를 바탕으로 오는 6∼11월 소상공인 교육을 본격화한다. 이 과정은 AI 기반 버추얼 휴먼·룩북 제작, 숏폼 영상 제작, 제품 디자인 등 실습 중심으로 구성된다.





구는 이를 통해 AI 전환 흐름에 선제 대응하고, 산업 현장에 즉시 투입할 수 있는 실무형 인재를 양성할 수 있을 것으로 기대한다.





아울러 구는 한국 주얼리의 판로개척을 돕고자 지난달 20일에는 서울경제진흥원(SBA)과

‘

이탈리아 비첸차오(Vicenzaoro)로 전시회 공동 운영을 위한 업무협약

’

을 체결하기도 했다. 오는 12일까지 오는 9월 등 열리는 박람회 참가 신청을 받는다.





정문헌 구청장은 “주얼리 산업의 지속가능한 성장을 견인하는 계기가 되길 바란다”며 “주얼리 산업 현장의 과제를 해결하고 지역경제 활성화를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

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김주연 기자