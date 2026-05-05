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관악구, 서울대 강사진과 수학·과학 배우는 ‘미래채움GO’

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-05-05 10:37
입력 2026-05-05 10:35
세줄 요약
  • 관악구, 서울대와 청소년 과학실습 운영
  • 고교학점제 맞춘 학교 밖 심화교육 제공
  • 기초과학·AI 탐구력과 창의력 강화
서울 관악구가 이번달 서울대 과학영재교육원과 청소년을 위한 수학·과학 실험 실습 프로그램인 ‘2026년 미래채움고(GO)’를 운영한다고 5일 밝혔다.

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관악구 ‘미래채움GO 물리수업’
관악구 ‘미래채움GO 물리수업’ 서울 관악구가 서울대에서 주최한 ‘미래채움고(GO) 물리수업’에서 참가자들이 물질의 전기적 성질 탐구를 배우고 있다.
관악구 제공


이는 고교학점제 전면 도입에 발맞춰 2024년 신설된 학교 밖 프로그램으로 올해가 3년째다. 자치구와 교육청이 협력해 지역 대학의 우수 강사진과 첨단 실험 장비를 활용하는 ‘서울미래교육지구’ 사업 중 하나다. 지난해는 545명이 참가해 96% 이상 만족도를 기록했다.

관악구 중·고교생은 서울대 사범대 실험실에서 교과서에서 배우는 이론을 실험에 적용해 보며 자기주도적 탐구력과 창의력을 기를 수 있다. 교육 주제는 수학, 물리, 화학, 생물, 지구과학 등 기초과학과 인공지능(AI)을 비롯한 첨단기술까지 다양하다.

고교생 대상 과정은 동작관악교육지원청과 협력해 학교별 신청 방식으로 운영된다. 학업 수준이나 세부 관심 분야를 반영한 ‘맞춤형 심화 과정’으로, 공교육을 보완하고 가계의 사교육비 부담을 덜 것으로 기대된다.



구 관계자는 “청소년들이 수학·과학에 대한 심리적 장벽을 낮추고 대학 캠퍼스라는 환경에서 깊이 있는 학습 경험을 쌓길 기대한다”고 밝혔다.

김주연 기자
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