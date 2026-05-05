직장인 건강 ‘골든타임’ 잡는다…강북구, 토요 대사증후군 검진 운영

매월 첫째·셋째 주 토요일 오전 8시 30분부터

이미지 확대 서울 강북구보건소 토요 대사검진 안내문.

강북구 제공

세줄 요약 강북구, 직장인 맞춤 토요 대사증후군 검진 운영

매월 첫째·셋째 주 토요일 오전 무료 검진 진행

혈압·혈당·콜레스테롤·인바디 원스톱 검사 제공

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서울 강북구 보건소 건강관리센터가 평일에 시간을 내기 어려운 직장인을 위한 ‘직장인 맞춤형 토요 대사증후군 검진 서비스’를 운영한다고 5일 밝혔다.대사증후군은 복부비만과 고혈압, 고혈당, 고중성지방혈증, 낮은 HDL 콜레스테롤(혈액 내 콜레스테롤을 운반하는 지단백 중 하나로 이른바 ‘좋은 콜레스테롤’) 혈증 중 3가지 이상이 해당되는 상태다. 방치하면 심뇌혈관질환의 발생 위험이 크게 높아진다.이에 구는 토요일 오전 시간을 활용한 검진을 운영한다. 불규칙한 식습관과 운동 부족, 과도한 업무 스트레스에 노출된 직장인에게는 정기 검진이 필수적이라고 진단해서다. 검진은 매월 첫째 주와 셋째 주 토요일 오전 8시 30분부터 낮 12시 30분까지 진행된다. 모든 검진과 상담 과정은 무료다.검사는 원스톱 대사증후군 정밀 점검 방식으로 진행된다. 고혈압과 당뇨, 이상지질혈증의 예방과 관리를 위해 혈압, 혈당, 콜레스테롤 검사는 물론 체성분 분석(인바디)으로 개인의 신체 상태를 정확히 파악할 수 있다.검사 결과는 검사 당일 바로 확인할 수 있다. 현장에서 전문가에게 개인별 맞춤 상담도 받게 된다. 건강관리에 관심 있는 강북구 주민 또는 강북구에 있는 직장인이 검진 대상이다. 정확한 검사를 위해 검진 전날 밤 10시부터 10시간 이상 공복 상태를 유지해야 한다.이순희 강북구청장은 “바쁜 업무로 건강관리를 미뤄왔던 직장인들에게 토요 검진은 내 몸을 돌볼 좋은 기회가 될 것”이라며 “직장인들의 든든한 건강 파트너가 되어 활기찬 일상을 지원하겠다”고 말했다.송현주 기자