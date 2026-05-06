종로구, 유휴 자산을 아이 위한 실내 놀이터로

한옥 철거자재 재활용은행 활용

부암·평창동 접근성 높아

이미지 확대 종로구 경희궁솔빛어린이집 정문헌(왼쪽) 서울 종로구청장이 지난해 7월 종로구의 경희궁솔빛어린이집을 찾아 어린이들과 인사를 나누고 있다.

종로구 제공

이미지 확대 종로구 공공형 실내놀이터 조성안 종로구 공공형 실내놀이터 조성안

종로구 제공

세줄 요약 유휴 공공자산 리모델링으로 실내놀이터 조성

신영동 한옥 철거자재 재활용은행 활용

7월 준공, 10월 개장 목표와 주민 수요 해소

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서울 종로구 신영동의 유휴 공공자산을 재활용해 아이들을 위한 공공형 실내놀이터가 생긴다.종로구는 한옥 철거자재 재활용은행 가설건축물을 리모델링해 연면적 187㎡의 실내놀이터를 조성한다는 계획이다. 이번달 실시설계를 거쳐 오는 7월 준공, 오는 10월 개장이 목표다.한옥 철거자재 재활용 은행은 개발로 철거되는 한옥 부재를 체계적으로 관리하기 위해 2015년 세워졌지만, 수요 부족 등으로 2025년 말 운영이 종료됐다. 구에 따르면 대상지 반경 500m 안에 어린이집 3곳이 있으나 공공형 실내놀이터가 없었다. 이에 대신 아동 1211명이 사는 부암동과 평창동 가까이에서도 안전하게 뛰어놀 수 있는 공간으로 재단장하기로 했다. 예산을 절감하면서 주민 숙원을 해결한 것이다.장기적으로는 가까이에 2030년 6월 준공될 예정인 시립종로청소년센터와 연계하는 프로그램을 구상중이다. 공공형 실내놀이터를 서울형 키즈카페로 전환하는 방안도 검토 중이다.정문헌 구청장은 “수명을 다한 공공시설이 사라지는 대신 아이들이 사계절 안전하게 뛰어놀 수 있는 공간으로 거듭날 예정”이라며 “주민이 체감하는 적극 행정으로 아동 친화 도시 종로의 면모를 다지겠다”고 말했다.김주연 기자