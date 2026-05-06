주말엔 겸재 정선과 미술 산책을…오는 9일 ‘겸재문화예술제’

겸재 탄생 350주년 기념 사생대회·공연·전시 등

이미지 확대 제10회 겸재문화 예술제 제10회 겸재문화 예술제

강서구 제공

서울 강서구는 오는 9일 겸재정선미술관과 궁산근린공원 일대에서 ‘제10회 겸재문화예술제’를 개최한다고 6일 밝혔다.

‘겸재문화예술제’는 ‘인왕제색도’, ‘금강전도’ 등을 남긴 진경산수화의 거장 겸재 정선의 예술정신을 기리기 위해 2015년 처음 시작됐다. 양천현(현 강서구)의 현령으로 머물던 겸재 정선을 현대적으로 재해석하고, 주민이 어우러지는 강서구 대표 문화예술 축제다.

특히 올해는 겸재 정선 탄생 350주년을 맞아 행사가 더욱 풍성하고 뜻깊어졌다.

최근 야외 공간을 새롭게 단장한 겸재정선미술관을 중심으로 행사가 진행된다.

먼저 예술제의 대표 행사인 ‘제21회 겸재전국사생대회’가 오전 10시부터 오후 3시까지 궁산근린공원과 겸재정선미술관 일대에서 열린다. 전국의 유치원생과 초·중·고등학생이 겸재가 사랑한 궁산의 풍경과 봄날의 정취를 화폭에 담을 예정이다.

오후 1시부터는 미술관 3층 야외무대에서 보컬, 클래식 연주, 요들송 등을 선보이는 ‘문화예술한마당’이 진행된다.

오전 10시부터 오후 5시까지 미술관 1층 앞마당 체험존에서 전통놀이를 재해석한 ‘뉴트로 놀이마당’, 예술작품 만들기, 네일샵, 페이스페인팅 등 체험부스가 마련될 예정이다.

곳곳에서 전시도 즐길 수 있다. 미술관 1층 기획전시실에서는 겸재 정선 탄생 350주년 기념 특별전 ‘소나무, 늘 푸르른’이, 궁산근린공원 사생대회 길 일대에서는 ‘2025년 겸재전국사생대회 수상 작품전’과 ‘겸재 시화전’이 함께 진행된다.

구 관계자는 “겸재 정선 탄생 350주년을 맞아 더욱 뜻깊게 마련된 이번 축제에서 가족과 함께 봄날의 예술 감성을 마음껏 느끼시길 바란다”고 말했다.

세줄 요약 강서구, 9일 겸재문화예술제 개최

겸재 정선 탄생 350주년 기념 행사

사생대회·공연·체험·전시 다채롭게 구성

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김주연 기자