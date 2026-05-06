“미취업청년 사회 진입 돕는다” 용산구, 청년도전지원사업

세줄 요약 용산구, 청년도전지원사업 참여자 모집

미취업 청년 대상, 중기·장기 과정 운영

상담·사례관리·수당 지원으로 사회 진입 돕기

이미지 확대 서울 용산구 제공

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서울 용산구가 취업 준비 청년의 사회 진입을 돕기 위한 ‘청년도전지원사업’ 참여자를 모집한다고 6일 밝혔다.프로그램은 오는 11일부터 용산청년지음에서 시작된다. 최근 6개월 이상 취업, 교육, 직업 훈련 이력이 없는 18~34세 미취업 청년을 대상으로 진행된다.중기 과정 26명, 장기 과정 14명의 참여자를 모집 중이다. 참여자는 참여 기간에 따라 최소 50만원에서 최대 350만원까지 참여수당을 지원받을 수 있다. 밀착상담부터 사례 관리, 자신감 회복 등 다양한 맞춤형 지원도 이뤄진다.용산구 관계자는 “단순 취업 준비를 넘어, 생활 안정과 자기 이해를 기반으로 한 지속 가능한 진로 설계를 지원하는 데 초점을 맞추고 있다”고 설명했다.지원 대상은 일반 미취업 청년뿐 아니라 ▲자립준비청년 ▲청소년복지시설 입·퇴소 청년 ▲북한 이탈 청년 ▲가습기살균제 피해 청년 등 다양한 취약계층 청년을 포함한다.박희영 구청장은 “청년도전지원사업은 단순한 취업 지원을 넘어 청년들이 삶의 방향을 재설정하고 자신감을 회복하는 과정”이라며 “청년들이 다시 사회와 연결될 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.서유미 기자