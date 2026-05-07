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강서구, 일자리 연계형 ‘마곡 도전숙’ 201세대 모집

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-05-07 10:52
입력 2026-05-07 10:52

22일까지 신청…창업자·마곡 전략산업 근무자 대상

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강서 ‘마곡 도전숙’ 조감도
강서 ‘마곡 도전숙’ 조감도 청년을 위한 일자리 연계형 공공임대주택 서울 강서구 ‘마곡 도전숙’ 조감도.
강서구 제공


서울 강서구는 청년의 도전을 응원하는 일자리 연계형 공공임대주택인 ‘마곡 도전숙’ 입주자를 모집한다고 7일 밝혔다.

마곡 도전숙은 청년이 일자리와 가까운 곳에서 주거비 걱정 없이 지내며 꿈을 펼칠 수 있도록 추진된 주거 복지 사업이다. 서울주택도시개발공사(SH)가 건설과 공급을 맡는다.

기업 입주 공간까지 포함한 전체 공공 지식산업센터 건물은 마곡동 777번지 일대에 지하 3층~지상 12층 규모로 세워진다. 그중 마곡 도전숙은 총 201세대로 전용 면적 21~24㎡다.

임대 기간은 기본 2년으로 재계약 요건을 충족하면 최대 10년까지 거주할 수 있다. 임대료는 주변 시세보다 낮은 보증금 7800만~8900만원에 월 임대료 30만~34만원이다.

강서구에서 일하는 (예비) 창업자이거나 마곡지구 전략산업 종사자가 대상이다. 무주택 미혼 19~39세로, 도시근로자 월평균 소득의 100% 이하여야 한다. 총자산은 2억 5100만원 이하, 자동차 가액은 4542만원 이하여야 한다.

신청은 오는 22일까지 전자우편으로 하면 된다. 강서구는 직주 근접이나 지역 산업 연계성, 강서구 거주 기간 등을 종합 심사해 오는 9월 4일 당첨자를 발표한다. 예정 입주 시기는 10월 이후다.

김주연 기자
세줄 요약
  • 강서구, 마곡 도전숙 201세대 모집 발표
  • 청년 일자리 연계형 공공임대주택 공급
  • 시세보다 낮은 임대료, 최대 10년 거주
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