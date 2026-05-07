구로구, 이동노동자 300명에 ‘커피쿠폰’ 지원

이동노동자 330명 대상, 1인당 8만 원 상당

이미지 확대 서울 구로구 제공

세줄 요약 이동노동자 330명 대상 커피쿠폰 지원

월 4매씩 4개월간 16매, 휴식권 보장

고용노동부 공모 선정 뒤 지원 확대

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서울 구로구가 이동노동자의 휴식권 보장과 노동환경 개선을 위해 ‘이동노동자 커피쿠폰 지원사업’을 운영한다고 7일 밝혔다.돌봄노동자, 전기·수도·가스 검침원, 학습지 교사, 배달 종사자 등 고정된 업무 공간 없이 이동하며 일하는 노동자들에게 커피쿠폰으로 휴식 공간과 재충전 기회를 제공한다.구는 지난해 고용노동부 ‘노동약자 일터개선 공모사업’에 선정돼 민·관 업무협약을 체결한 바 있다. 올해도 공모에 연속 선정돼 국비와 구비를 투입해 지원을 이어간다.지원 대상은 구로구에 거주하거나 근무하는 이동노동자 330명이다. 선정된 대상자는 제휴 카페에서 사용할 수 있는 5000원권 모바일 커피 쿠폰이 월 4매, 4개월간 16매(8만원 상당) 받는다. 사용 기간은 6월 1일부터 9월 30일까지다.구는 커피 쿠폰으로 이동노동자의 업무 스트레스를 완화하고 삶의 질을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.장인홍 구로구청장은 “이번 사업을 통해 이동노동자의 휴식권 보장 등 권익 증진에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 근로환경 개선을 위한 다양한 지원사업을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.구로구는 이동노동자를 위한 다양한 지원을 하고 있다. 지난 겨울에는 배달노동자 등을 위해 구로구 대림역 2번 출구 인근 간이쉼터를 설치했다.서유미 기자