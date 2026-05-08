구로구, 어린이 자전거 및 교통 안전 교육 운영

“올바른 교통안전 습관 형성 중요해”

이미지 확대 지난해 서울 구로구 어린이 교통공원에서 자전거 교육이 열리고 있다.

구로구 제공

세줄 요약 구로구, 어린이 자전거·교통안전 교육 운영

5~8세 대상, 교통공원서 이론·체험 교육

안전모 착용·표지판 학습, 방문교육 병행

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서울 구로구가 올해 말까지 어린이들의 안전한 교통 습관 형성을 위해 어린이 자전거·교통안전 교육을 운영한다고 8일 밝혔다.구로구 관계자는 “자전거 이용 증가에 따른 안전사고를 예방하고 올바른 교통문화를 만들기 위한 교육”이라고 설명했다.교육은 안양천 오금교 남측 둔치의 ‘구로구 어린이 교통공원’ 이론교육장과 교통안전 체험시설에서 진행된다. 대상은 어린이집·유치원생과 초등학교 1학년 등 5~8세 어린이다.이론 교육에서는 안전모 착용 방법과 교통법규 표지판 학습을 배운다. 체험 교육에서는 자전거를 직접 탑승해 볼 수 있다.또 기상 악화 등으로 실외 교육이 어려운 경우에는 교육 신청 기관으로 직접 찾아가는 ‘찾아가는 교통안전 교육’도 병행한다.장인홍 구로구청장은 “어린이들이 어릴 때부터 올바른 교통안전 습관을 형성하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 체계적인 교육을 통해 안전한 교통문화가 정착할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.한편 구는 안전한 자전거 이용 환경을 조성하기 위해 2027년 4월까지 구민을 대상으로 자전거 보험을 운영한다.서유미 기자