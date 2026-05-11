동작 “꽁꽁 숨어 있는 세금 돌려 드려요”

지방세 미환급금 제로 프로젝트

노년층엔 찾아가는 세무 상담도

이미지 확대 지난 4월 20일 김선민 세무사가 ‘찾아가는 세무 상담’ 프로그램을 통해 한 구민과 맞춤형 세무 상담을 하고 있다.

동작구 제공

2026-05-11 20면

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서울 동작구는 납세 구민들의 권익을 보호하기 위한 ‘지방세 미환급금 제로 프로젝트’를 추진한다고 10일 밝혔다.구는 지방세 환급률 99% 이상을 유지하고 있지만 부과·징수 체계 다양화와 납세 유형 증가로 환급금 발생 건수가 늘고 있어 사업을 기획했다. 1월부터 시행한 ‘환급금 평생계좌 등록 서비스’를 통해 납세자가 계좌를 사전 등록하면 환급금이 자동 지급되도록 하고 있다. 또 5월을 지방세 미환급금 정리 기간으로 정하고 4~8일 자료 정비 기간을 거쳐 11~29일 미환급금 안내 및 지급을 할 계획이다.구는 아울러 지난달 20일과 24일 양도·상속·증여 등 절세 관련 세무 상담이 필요한 구민과 복지관 어르신을 대상으로 ‘찾아가는 세무 상담’을 했다. 동작구 마을세무사인 박천학·김선민·백창윤 세무사가 구민 대상으로 1대 1 상담으로 궁금증을 해결했다.박재홍 기자